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شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية تبدأ إنتاج الخام من حقل حليبه الإماراتي

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:45 م
شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية تبدأ إنتاج الخام من حقل حليبه الإماراتي نفط - ارشيفية
رويترز

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قال شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية إنها بدأت إنتاج الخام تجاريا من حقل حليبه فى دولة الإمارات العربية المتحدة الذى تملكه بالمشاركة مع شركة بترول أبوظبى الوطنية أدنوك وجي.إس إنرجي.

وذكرت الشركة فى بيان أن إنتاج حليبه يبلغ عشرة آلاف برميل يوميا ومن المتوقع أن يرتفع إلى 40 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام و60 ألفا بحلول عام 2023.

وقالت شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية، المُشغل المشترك للحقل مع أدنوك، إن بمقدورها إما بيع النفط المُنتج من الحقل أو شحنه إلى كوريا الجنوبية.

وفى مارس 2012، وقع كونسورتيوم كورى جنوبى يضم شركة النفط الوطنية وجي.إس إنرجى اتفاقا مع أدنوك للتنقيب عن النفط فى ثلاث مناطق حفر برية وبحرية وتطويرها بما فى ذلك حليبه.

وتملك شركة النفط الوطنية الكورية حصة 30% وتحوز جي.إس 10% وتملك أدنوك نسبة 60 % الباقية.


رويترز

شركة النفط الوطنية الكورية

البترول

النفط

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