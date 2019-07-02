شركات السياحة: الطيران التركى يبدأ تشغيل 4 رحلات أسبوعية من أوروبا للأقصر

كتبت آمال رسلان

أعلن ثروت العجمى المستشار السياحى لغرف الشركات السياحية بالأقصر أنه بداية من أكتوبر المقبل ستبدأ أربعة رحلات طيران شارتر من أوروبا للأقصر مباشرة تقوم بتشغيلها خطوط الطيران التركية، والتى كان قد تم الإعلان عنها مسبقا.

وقال العجمى إن الطيران سيأتى من أوروبا عن طريق تركيا للأقصر، وسيبدأ الموسم الشتوى القادم، حيث أول تشغيل للرحلات سيكون فى أكتوبر 2019، وقال إن العام الماضى شهد مباحثات كثيرة قبل الوصول لهذا الإتفاق، قائلا: "قمنا بعدد من الجولات فى الأقصر مع ممثل الخطوط التركية فى الغردقة، وكان هناك اتصال مع المسئولين بالشركة فى أسطنبول، وأتى أحدهم من الإدارة من اسطنبول للأقصر حيث عقدنا سلسلة اجتماعات لدراسة سوق السياحة فى الأقصر وأسوان".

وأكد أهمية هذه الرحلات، الأمر الذى سيساعد فى تنشيط السياحة وستعمل على حل مشكلة الطيران للأقصر وأسوان، لأنه كان هناك صعوبة خاصة على السوق الأوروبى أن يجد تذاكر طيران رخيصة ومباشرة للأقصر، ولأن الطيران التركى رخيص مقارنة بالخطوط الآخرى، فهذه خطوة هامة.

وشدد على أن هذا الاتفاق سيفيد الأقصر وأسوان إفادة كبيرة، وستجذب العديد من شركات السياحة حول العالم لتعمل مع الخطوط التركية، وتم الاتفاق أن تبدأ بـ4 رحلات أسبوعيا، على أن تزيد تدريجيا لتصل فى يناير 2020 إلى 8 رحلات أسبوعيا.