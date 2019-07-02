سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد.. 10جداريات فنية لتجميل قرية تل روزن بالشرقية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:25 م
شاهد.. 10جداريات فنية لتجميل قرية تل روزن بالشرقية صورة لمحمد صلاح على سور مركز شباب قرية تل روزن
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور عثمان شعلان نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ أن أساتذة وطلاب كلية التربية النوعية بالجامعة بإشراف الدكتور  أكمل شوقي وكيل الكلية لشئون البيئة تم تنفيذ 7 جداريات فنية رائعة علي جانبي سور مركز شباب قرية تل روزن ، ضمن فعاليات التطوير بالقرية والتي تشمل مركز الشباب والمدرسة الإبتدائية وتطوير مداخل القرية وزراعة الأشجار وذلك لجعلها نموذجاً يحتذى به على مستوى الجمهورية .

 

وأوضح شعلان أن الجداريات تشمل لوحات فنية لعلم مصر وصور لرموز اللاعبين بكرة القدم والرياضات الأخرى، وشعار محافظة الشرقية، وعدد من المناظر الطبيعية بالإضافة إلى جدارية تمثل عبق التاريخ المصري القديم والحديث والمعاصر، مضيفاً أن الجداريات تمثل طموحات الشباب وتحفيزهم على حب الوطن وزيادة الانتماء وبث روح الأمل والطموح في نفوسهم .

 

ومن جانبه أشار الدكتور أكمل شوقى  أن الجداريات تنوعت موضوعاتها حيث تتضمن لوحة اللاعب الرياضي المتميز محمد صلاح، ولوحة الحصان الأبيض والعلم الأخضر رمز محافظة الشرقية، وجدارية أخرى تحمل عدد 2 دولفين وأشجار النخيل وبيئة مائية وسماء صافية كما تشمل النسر الطائر المتطلع الطموح، ويجرى حالياً تنفيذ ثلاث جداريات أخرى على سور المركز لاستكمال اللوحة الجمالية للقرية بمشاركة مجتمعية متميزة من طلاب وطالبات الكلية .

 

جداريات فنية لتجميل سور مركز شباب قرية تل روزن (2)
جداريات فنية لتجميل سور مركز شباب قرية تل روزن 

 

جداريات فنية لتجميل سور مركز شباب قرية تل روزن (3)
جداريات فنية لتجميل سور مركز شباب قرية تل روزن 

 

جداريات فنية لتجميل سور مركز شباب قرية تل روزن (4)
جداريات فنية لتجميل سور مركز شباب قرية تل روزن 

 

جداريات فنية لتجميل سور مركز شباب قرية تل روزن (1)
جداريات فنية لتجميل سور مركز شباب قرية تل روزن 

 


جامعة الزقازيق

الشرقيه

محافظة الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة