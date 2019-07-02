شاهد.. 10جداريات فنية لتجميل قرية تل روزن بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور عثمان شعلان نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ أن أساتذة وطلاب كلية التربية النوعية بالجامعة بإشراف الدكتور أكمل شوقي وكيل الكلية لشئون البيئة تم تنفيذ 7 جداريات فنية رائعة علي جانبي سور مركز شباب قرية تل روزن ، ضمن فعاليات التطوير بالقرية والتي تشمل مركز الشباب والمدرسة الإبتدائية وتطوير مداخل القرية وزراعة الأشجار وذلك لجعلها نموذجاً يحتذى به على مستوى الجمهورية .

وأوضح شعلان أن الجداريات تشمل لوحات فنية لعلم مصر وصور لرموز اللاعبين بكرة القدم والرياضات الأخرى، وشعار محافظة الشرقية، وعدد من المناظر الطبيعية بالإضافة إلى جدارية تمثل عبق التاريخ المصري القديم والحديث والمعاصر، مضيفاً أن الجداريات تمثل طموحات الشباب وتحفيزهم على حب الوطن وزيادة الانتماء وبث روح الأمل والطموح في نفوسهم .

ومن جانبه أشار الدكتور أكمل شوقى أن الجداريات تنوعت موضوعاتها حيث تتضمن لوحة اللاعب الرياضي المتميز محمد صلاح، ولوحة الحصان الأبيض والعلم الأخضر رمز محافظة الشرقية، وجدارية أخرى تحمل عدد 2 دولفين وأشجار النخيل وبيئة مائية وسماء صافية كما تشمل النسر الطائر المتطلع الطموح، ويجرى حالياً تنفيذ ثلاث جداريات أخرى على سور المركز لاستكمال اللوحة الجمالية للقرية بمشاركة مجتمعية متميزة من طلاب وطالبات الكلية .



جداريات فنية لتجميل سور مركز شباب قرية تل روزن



جداريات فنية لتجميل سور مركز شباب قرية تل روزن



جداريات فنية لتجميل سور مركز شباب قرية تل روزن