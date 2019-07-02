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سقوط لص الوحدات السكنية بالغردقة بعد سرقته لشقة صاحب محل نظارات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:24 م
سقوط لص الوحدات السكنية بالغردقة بعد سرقته لشقة صاحب محل نظارات حبس - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط عامل لسرقته أجهزة كهربائية ومستلزمات شخصية من شقة صاحب محل نظارات بالغردقة، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

كان تلقى المقدم أسامة مهران، رئيس مباحث قسم شرطة أول الغردقة بلاغا من المدعو "جمال. د. ف" صاحب محل نظارات ومقيم - أول الغردقة، يفيد سرقة شاشة تليفزيون 49 بوصة وجهاز ريسيفر وكاست و4 سماعات  و2 ماكينة حلاقة كهربائية وساعة يد و2 شاحن لاب توب، من داخل شقته .

 

بإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "يامن. ا. م" عامل ومقيم – ثان الغردقة، وتم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة عن طريق كسر باب الشقة، وتم ضبط المسروقات بارشادة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7925/2019 جنح قسم أول الغردقة  وأخطرت النيابة العامة .


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