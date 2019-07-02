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سقوط أخطر عنصر إجرامى بالسحر والجمال مطلوب فى 8 أحكام إعدام ومؤبد

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:13 ص
سقوط أخطر عنصر إجرامى بالسحر والجمال مطلوب فى 8 أحكام إعدام ومؤبد ضبط متهم - أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضي

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تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم ، من ضبط أحد أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال مقيم بالحسنة شمال سيناء، سبق اتهامه فى 7 قضايا "قتل - سرقة بالإكراه - مخدرات - بلطجة - مقاومة سلطات"، ومحكوم عليه فى 12 جناية بينها "3 أحكام بالإعدام - 5 بالمؤبد"، أثناء محاولته الهرب من أحد التمركزات الأمنية، مستقلاً دراجة نارية بدون لوحات معدنية، حاملاً تحقيق شخصية يفيد "على غير الحقيقة" أنه صاحب مزرعة دواجن ومقيم كفر صقر بالشرقية، ورخصة قيادة بذات الإسم"غير خاصين به".
 
واعترف المتهم بانتحاله الاسم المذكور بتحقيق الشخصية والرخصة للهروب من الملاحقات الأمنية، وبتطوير مناقشته أرشد عن "500 جم من مخدر الهيروين - بندقية آلية، وخزينتين بداخلهما 40 طلقة" بإحدى المناطق الزراعية بمنطقة وادى الملاك بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وحيازته المخدر للاتجار والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

السحر والجمال

مسجل خطر

هيروين

تزوير الاسماء

هارب من احكام

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