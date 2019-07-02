سفير الصين الجديد: أتمنى للمنتخب المصرى التوفيق فى بطولة كأس الأمم الأفريقية

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أعرب لياو لى تشانج السفير الصينى الجديد لدى مصر عن تمنياته للمنتخب المصرى بالتوفيق والنجاح فى بطولة كأس الأمم الإفريقية وأنه كعاشق لكرة القدم يعلم أن المنتخب المصرى يضم نجوم عالميين مثل الفرعون المصرى محمد صلاح، مشيرا إلى أنه تشرف بحضور افتتاح حفل بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر بعد وصوله إلى القاهرة بعدة أيام، واتيحت له فرصة مشاهدة مباريات رائعة.

وأكد تشانج - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أنه يحمل المهمة المجيدة المتمثلة فى تعزيز الصداقة والثقة المتبادلة والتعاون بين البلدين بصفته السفير الصينى ال17 لدى مصر.