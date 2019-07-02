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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-7-2019

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:57 ص
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-7-2019 يورو
كتبت - ريهام الباشا

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انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، انخفاضا طفيفا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-7-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 18.77 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

18.92 جنيه للشراء.

19.07 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.77 جنيه للشراء.

18.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.77 جنيه للشراء.

18.91 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.77 جنيه للشراء.

19.07 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.76جنيه للشراء.

18.90جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.79 جنيه للشراء.

18.92جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.74 جنيه للشراء.

18.90 جنيه للبيع.


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