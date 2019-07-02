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زعيم الديمقراطيين بـ"الشيوخ": لقاء ترامب وكيم أسوأ أيام سياسة أمريكا الخارجية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:42 م
زعيم الديمقراطيين بـ"الشيوخ": لقاء ترامب وكيم أسوأ أيام سياسة أمريكا الخارجية لقاء ترامب وكيم
كتبت ريم عبد الحميد

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هاجم زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ الأمريكى، تشاك شومر، الرئيس دونالد ترامب بسبب لقائه مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون يوم الأحد، ووصفه بأحد أسوأ الأيام فى السياسة الخارجية الأمريكية.

 

 وكان ترامب قد أصبح أول رئيس أمريكى تطأ قدميه كوريا الشمالية، لكن اللقاء لم يسفر إلا عن اتفاق بين البلدين لإعادة بدء المحادثات بشأن طموحات بيونج يانج النووية.

 

 وقال شومر فى تصريحات لـ "سى إن إن" إن ترامب معجب بالرجال المستبدين، فهو ليس لديه مبادئ بشأن حكم القانون والديمقراطية، وكان هذا اليوم أحد أسوأ الأيام القليلة فى السياسة الخارجية الأمريكية فى تاريخ الدبلوماسية الأمريكية منذ وقت طويل. ورأى زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ أن هذا اللقاء هو امتداد للسياسة الخارجية المرتبكة لترامب التى تضر أمريكا على المدى الطويل.

 

وعلى الرغم من أن ترامب رأى أن هذا اللقاء كان ناجحا، إلا أن صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت يوم الأحد أن مسئولى الإدارة الأمريكية يدرسون خطة لقبول كوريا الشمالية كقوة نووية، وهو ما يعد ابتعادا كبيرا عن تعهد ترامب بوقف الانتشار النووى فى كوريا الشمالية لو قامت بيونج يانج بتجميد برنامجها النووى مقابل رفع العقوبات الأمريكية.

 

 ووصف شومر اللقاء أيضا بأنه كان أشبه بعرض لتلفزيون الواقع فى السياسة الخارجية، فهو، أى ترامب يريد التقاط الصور وليس لديه إستراتيجية أو منطق بشأن أين يذهب وماذا يفعل.


دونالد ترامب

لقاء ترامب وكيم

تشاك شومر

الديمقراطيين

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