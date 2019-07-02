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روسيا تقترح على الولايات المتحدة الأمريكية تبادل سجناء

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:00 ص
روسيا تقترح على الولايات المتحدة الأمريكية تبادل سجناء سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسى
موسكو (رويترز)

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ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أن روسيا دعت الولايات المتحدة، الاثنين إلى إطلاق سراح الطيار الروسى قنسطنطين ياروشينكو واقترحت مبادلته بأى مواطن أمريكى محتجز فى روسيا.

وربما تغذى تلك التعليقات التكهنات بأن موسكو تسعى لمبادلة سجناء تشمل بول ويلان، وهو جندى سابق بمشاة البحرية الأمريكية محتجز فى روسيا فى تهم تجسس ينفيها وارتباطه بعملية خطف سياسي.

وياروشينكو طيار يقضى حكما بالسجن 20 عاما فى الولايات المتحدة لتآمره لتهريب الكوكايين، واعتقلته قوات أمريكية خاصة فى ليبيريا عام 2010.

ونقلت إنترفاكس عن سيرجى ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسى قوله "أطلقوا سراح ياروشينكو وبادلوه بأمريكى أو أمريكيين يقضون أحكامهم هنا".

وفى تعليقات لاحقة بشأن الاقتراح نقلتها وكالة الإعلام الروسية، قال ريابكوف إنه سيكون من الصواب بحث مبادلة ويلان بالنظر إلى أنه لم يمثل بعد للمحاكمة فى روسيا. وأضاف أنه ومواطنين أمريكيين آخرين يمكن النظر إليهم كأطراف للمبادلة.

 

 


روسيا

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أمريكا

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