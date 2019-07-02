روسيا ترفع إنتاج النفط بيونيو لكن التخفيضات تظل أعلى من المطلوب

(رويترز)

أفادت وزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء أن إنتاج النفط اليومي ارتفع إلى 11.15 مليون برميل يوميا في يونيو من 11.11 مليون برميل يوميا في مايو، ليظل أقل من الكمية المنصوص عليها في اتفاق خفض الإنتاج العالمي.

وتتفق بيانات إنتاج يونيو مع ما ذكرته مصادر في القطاع لرويترز أمس الاثنين.

وتأثر إنتاج النفط الروسي باكتشاف خام ملوث في شبكة خطوط الأنابيب دروجبا الروسية في أبريل مما أدى لتعليق الصادرات من خلال الشبكة التي تمد أوروبا ودولا أخرى.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن شركة ترانسنفت التي تحتكر خطوط الأنابيب الروسية قالت أمس الاثنين إنها استأنفت الإمدادات بالكامل عبر دروجبا.

ورفع منتجا النفط الروسيان الكبيران روسنفت ولوك أويل الإنتاج الشهر الماضي بينما زاد الإنتاج أيضا في المشروعات التي تديرها شركات أجنبية كبيرة بموجب اتفاقات مشاركة في الانتاج 11.2% في مايو.

وبلغ الإنتاح 45.653 مليون طن في يونيو مقابل 47.004 مليون طن في مايو الذي يزيد يوما على يونيو وتستخدم رويترز نسبة تبلغ 7.33 برميل للطن الواحد.

وبموجب الاتفاق المبرم مع أوبك ومنتجي النفط الآخرين، وافقت روسيا على خفض الإنتاج 228 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر، مما يعني إنتاجا إجماليا في حدود 11.17 إلى 11.18 مليون برميل يوميا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين على تمديد خفض إمدادات النفط حتى مارس 2020، مع تجاوز الأعضاء خلافاتهم بهدف دعم سعر الخام وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاج الأمريكي.

ويعقد اليوم اجتماع آخر بين أوبك ومنتجين كبار آخرين من بينهم روسيا لأخذ قرار بشأن تمديد مشترك للتخفيضات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال يوم السبت إنه اتفق مع السعودية على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية.

وبحسب بيانات وزارة الطاقة فإن الصادرات عبر شبكة دروجبا تتحسن، حيث ارتفعت الصادرات من خلاله في يونيو إلى 4.394 مليون برميل يوميا من 4.209 مليون برميل يوميا في مايو.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي الروسي 54.38 مليار متر مكعب الشهر الماضي بما يعادل 1.81 مليار متر مكعب يوميا مقابل 63.28 مليار متر مكعب في مايو.