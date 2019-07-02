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روسيا تختبر بنجاح مضادا جديدا للصواريخ فى كازاخستان

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:17 ص
روسيا تختبر بنجاح مضادا جديدا للصواريخ فى كازاخستان نظام دفاع مضاد للصواريخ ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)

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أجرت القوات الفضائية الجوية الروسية اليوم الثلاثاء، تجربة أطلقت خلالها صاروخا جديدا من منظومة "الدرع الصاروخية" فى ميدان الاختبارات "سارى شاجان" فى كازاحستان.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية عن المتحدث باسم قيادة الدفاع الجوى والدفاعات المضادة للصواريخ بالقوات الفضائية الجوية الروسية العقيد بافل كوزمين قوله إن الصاروخ الجديد أثبت بعد سلسلة من الاختبارات بشكل وثيق خصائصه المحددة وأصاب هدفه بنجاح.

وكانت آخر تجربة للصاروخ المضاد الجديد قد أجريت فى أوائل يونيو الماضى، فى حين دخلت منظومة الدفاع الصاروخية الخدمة فى القوات الفضائية الجوية الروسية، وهى مصممة للحماية من الهجمات الجوية والفضائية.

 


روسيا

كازاخستان

الدرع الصاروخيه

منظومه الدفاع الصاروخيه

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