رفع 8 آلاف و 435 م3 قمامة ومخلفات من المقالب العشوائية بالشرقية

كتب - فريق المحافظات

نجحت وحدة التدخل البيئي السريع بمحافظة الشرقية، فى رفع 8 آلاف و435 م3 قمامة ومخلفات بناء من المقالب العشوائية المنتشرة بمراكز " الزقازيق بمنطقة الغار ومنطقة التيسير - القنايات - الإبراهيمية – فاقوس - الخطارة "وذلك خلال شهر يونيو 2019.

أكد فخري عبد العزيز مستشار المحافظة لشئون البيئة والنظافة والتجميل، أن وحدة التدخل البيئي السريع قد قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بنطاق المحافظة وتوجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونقلها للمدفن الصحي والتنبيه على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بتلك الاماكن وتسويرها حفاظاً عليها وحتى لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخري تتسبب في إنتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل أنه خلال شهر يونيو 2019 تم الإنتهاء من رفع 8 آلاف و435 م3 قمامة باستخدام 12 سيارة و2 لودر بواقع 328 نقلة و نقلها للمدفن الصحي .