رفع 25 طن قمامة فى حملة مكبرة بالوحدة المحلية بدراجيل فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شن مجلس مركرومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لرفع القمامة بأماكن التجمعات بالوحدة المحلية بدراجيل ، وذلك للحفاظ على المنظر الجمالى .

وأسفرت الحملة عن رفع حوالى 25 طن قمامة،وتم تركيب 16 كشاف واصلاح وصيانة حوالى 25 كشاف ، وتم تسوية الطرق حوالى 12 كيلو متر طولى ، وذلك برئاسة اللواء ضياء الدين حسب الله رئيس مركز ومدينة الشهداء.

وأكد رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، على إستمرار حملات النظافة والتجميل بالوحدات المحلية التابعة بالشهداء لتقديم خدمات ترضى المواطنين وتليق بهم.