رصف مداخل قرى الظهير الريفى فى حملات مسائية شرق الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

قامت إدارة المتابعة الميدانية بحى شرق الإسكندرية، بمتابعة أعمال الرصف وإعادة الشئ لأصله والتى تقوم بها مديرية الطرق بمناطق متنوعة بنطاق الحى، حيث تم رصف مدخل قرية الرابعة الناصرية من الطريق الزراعي السريع ، وشارع جميلة بوحريد من دوران السيوف حتى أول بنزينة، ومصطفى كامل بمنطقة باكوس.

وذلك بناء على توجيهات وتحت إشراف اللواء وحيد رضوان رئيس حى شرق، وذلك فى ظل الاهتمام برصف وتمهيد الطرق حفاظا على سلامة المواطنين وتسهيل حركة المرور.

من جهه أخرى شن حى شرق حملة استهدفت شارع ولى سبرنج، وشارع بورسعيد بمنطقة السيوف، حيث تم إزالة عربات الباعة الجائلين وجميع التعديات على حرم الطريق العام كما قامت الحملة بتنفيذ قرار إزالة رقم 316 بشارع ياقوت الحموى بمنطقة السيوف وتم إزالة سقيفة صاح بالكامل، بحضور مدير إدارة إشغال الطريق ومعاونيه وبمصاحبة وحدة شرطة مرافق حى شرق.

وذلك تطبيقا لقرار الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، الخاص بالتغريم الفوري لردع المخالفين والمتعدين على حرم الطريق العام رقم 17 لسنة 2019، بوضع آلية للحد من تعديات الطريق ورفع الإشغالات.