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رئيس هيئة التأمين الصحى: ربط إلكتروني بين جميع المستشفيات فى التأمين الشامل

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:15 م
رئيس هيئة التأمين الصحى: ربط إلكتروني بين جميع المستشفيات فى التأمين الشامل الدكتورة سهير عبد الحميد- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي
كتب عامر مصطفى

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قالت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن التأمين الشامل سيكون شامل جميع الأسرة، بعكس القانون القائم حالياً فهو يخص أشخاص معينة فقط، ولكن القانون الذي أصدره الرئيس السيسى يكفل تأمين صحي لجميع المواطنين.
 
وأضافت عبد الحميد، خلال لقاء أجرته الإعلامية خلود زهران لبرنامج كل يوم، المذاع عبر فضائية ONE، من داخل محافظة بورسعيد، أن جميع المواطنين فى بورسعيد من حقهم تلقى الخدمة الطبية ضمن المنظومة الجديدة، بمجرد وجوده اسمهم فى بطاقة الهوية.
 
وتابعت عبد الحميد، أن غير القادرين محصورين في وزارة التضامن والدولة ستتحمل تكاليف علاجهم بالكامل، موضحاً أن الزوجة غير العاملة سيتم الخصم من الزوج، كما أن هناك كمبيوتر ونظام جديد سيحكم المنظومة بشكل كامل، موضحة أن هناك نظام ربط بين المستشفيات لتحويل المرضى فى حالة عدم وجود الخدمة داخل مستشفى ما.
 
وأشارت عبد الحميد، إلى أن هناك ربط إلكتروني بين جميع المستشفيات داخل بورسعيد، مؤكدة أن 60 مليون مواطن يخضعون لقانون التأمين الصحي، وسيكون هناك مصادر جديدة للتمويل ستقوم بالصرف على النظام.

لهيئة العامة للتأمين الصحي

للتأمين الصحي

التامين الصحى الشامل

بورسعيد

الصحة

الرعاية الصحية

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