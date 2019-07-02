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رئيس محكمة استئناف القاهرة يعيد تشكيل المكتب الفنى والمتابعة بالمحكمة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:49 م
رئيس محكمة استئناف القاهرة يعيد تشكيل المكتب الفنى والمتابعة بالمحكمة المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى رئيس محكمة استئناف القاهرة
كتبت هدى أبو بكر

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أصدر المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا بتشكيل المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ابراهيم الصياد،  وعضوية كلا من المستشارين عاطف عبدالمنعم على نصر، وجمال أحمد عبدالرحمن عبدالعال، على أن يباشر منصبه، اعتبارا من 12 أغسطس القادم.
 
كما ضم التشكيل، كلا من المستشارين محروس حلمي عبدالهادي أحمد، و محسن دردير، وعلى عمر، و محمد صبحي، و عبد الحكيم خليفة، و محمد سيف النصر محمد أحمد. 
 
كما ضم القرار، كلا من المستشارين وفيق محمد أحمد مكاوي وصلاح الدين محمد محمود زياد عضوي المكتب الفني والمتابعة لشمال القاهرة والمستشار أحمد هاني حسن أنور عضو المكتب الفني والمتابعة بمامورية القاهرة الجديدة والمستشار طارق محمود صالح أبو زيد عضو المكتب الفني والمتابعة بمأمورية الجيزة والسادس من أكتوبر. 
 
 

محكمة استئناف القاهرة

المستشار بدرى عبد الفتاح

رئيس محكمة استئناف القاهرة

تشكيل المكتب الفنى بمحكمة الاستئناف

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