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رئيس جامعة القاهرة ينعى نجل الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:54 م
رئيس جامعة القاهرة ينعى نجل الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى

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ينعى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، نجل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة واحد ابرز خريجي جامعة القاهرة، المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، الذي وافته المنية في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية يوم أمس الإثنين 1 يوليو 2019.
 
وتقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بها، بخالص الحزن والأسى، بالعزاء لسمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمى، سائلين الله أن يلهمه بالصبر والسلوان.
 
وقال رئيس جامعة القاهرة، فى نعيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى ببالغ الحزن المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بت محمد القاسمى، ونتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى الرجل المحب لمصر والمصرييين أحد ابرز خريجي جامعة القاهرة  صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، سائلين المولى  الرحمن الرحيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".
 
 

جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة

الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي

محمد عثمان الخشت

اخبار الجامعات

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