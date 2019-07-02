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رئيس الوزراء العراقى يعلن فتح طريق مطار بغداد الدولى أمام المواطنين تدريجيا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:28 م
رئيس الوزراء العراقى يعلن فتح طريق مطار بغداد الدولى أمام المواطنين تدريجيا رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى
كتب : أحمد جمعة

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أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، الثلاثاء، أن العمل بفتح طريق مطار بغداد الدولى أمام المواطنين سيكون بشكل تدريجى.

وقال سكرتير رئيس الوزراء العراقى الفريق الركن محمد البياتى، لموقع السومرية نيوز، إن افتتاح طريق مطار بغداد الدولى سيكون تدريجيا، مشيرا إلى أن العمل بهذا الشأن سيبدأ الأحد المقبل من مخرج منطقة الحارثية غربى العاصمة بغداد إلى صالة الشرف بالمطار.

كان عدد من العراقيين قد ناشدوا رئيس الوزراء العراقى عادل عبدالمهدى لإعادة فتح طريق مطار بغداد أسوة بباقى مطارات العالم، وذلك بعد تحسن الوضع الأمنى بشكل كبير فى بغداد.


رئيس الوزراء العراقى

اخبار العراق

مطار بغداد

الحركه لمطار بغداد

عادل عبد المهدى

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