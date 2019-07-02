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دبى تعلن تحويل 90% من مركبات الليموزين والأجرة إلى صديقة للبيئة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:02 م
دبى تعلن تحويل 90% من مركبات الليموزين والأجرة إلى صديقة للبيئة سيارة صديقة للبيئة
وكالات

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات فى دبى عن مبادرة جديدة لتحويل 90% من مركبات الليموزين والأجرة إلى مركبات صديقة للبيئة، كهربائية وهجينة، بحلول العام 2026، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.

ووفقاً لخطة المبادرة  التى تُعتبر الأولى من نوعها في العالم لتحويل مركبات الليموزين إلى صديقة للبيئة بشكل شبه كامل، من المقرر أن تصبح 65% من المركبات "سيارات هايبرد"، أي هجينة، بينما ستصبح الـ25% المتبقية مركبات كهربائية.
 
وسيبدأ تنفيذ الخطة في العام 2020، حيث من المفترض أن ترتفع نسبة السيارات الصديقة للبيئة من 6% حالياً، إلى 10%، ثم إلى 20% في العام 2021، ثم 70% في العام 2025، وصولاً إلى 90% في العام 2026.
 

الليموزين

سيارات الأجرة

دبى

الإمارات

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