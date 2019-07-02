دبى تعلن تحويل 90% من مركبات الليموزين والأجرة إلى صديقة للبيئة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات فى دبى عن مبادرة جديدة لتحويل 90% من مركبات الليموزين والأجرة إلى مركبات صديقة للبيئة، كهربائية وهجينة، بحلول العام 2026، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.
دبى تعلن تحويل 90% من مركبات الليموزين والأجرة إلى صديقة للبيئةالثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:02 م
سيارة صديقة للبيئة
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ووفقاً لخطة المبادرة التى تُعتبر الأولى من نوعها في العالم لتحويل مركبات الليموزين إلى صديقة للبيئة بشكل شبه كامل، من المقرر أن تصبح 65% من المركبات "سيارات هايبرد"، أي هجينة، بينما ستصبح الـ25% المتبقية مركبات كهربائية.
وسيبدأ تنفيذ الخطة في العام 2020، حيث من المفترض أن ترتفع نسبة السيارات الصديقة للبيئة من 6% حالياً، إلى 10%، ثم إلى 20% في العام 2021، ثم 70% في العام 2025، وصولاً إلى 90% في العام 2026.
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