سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خبير اقتصادى: سياسات الدولة برفع الدعم عن الطاقة ناجحة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:00 ص
خبير اقتصادى: سياسات الدولة برفع الدعم عن الطاقة ناجحة الدكتور رشاد عبده
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أن السياسات التى انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة فيما يخص الدعم تعد ناجحة لتخفيف الأعباء على الموازنة العامة، مشيرا إلى أن هناك شكلين مختلفين فى الدعم الأول هو دعم الطاقة، "كالمحروقات والكهرباء والماء والغاز الطبيعى" وهذا يتم رفع الدعم عنها تدريجيا كما وعد الرئيس السيسى، حيث انخفض الدعم فى الموازنة على المحروقات على سبيل المثال من 88 مليار جنيه العام الماضى إلى 53 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة وهذا يخفف الاعباء على الدولة ويساهم فى تحقيق مبدأ وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف عبده فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الشكل الآخر من الدعم وهو الذى يزيد تدريجيا تجاه مستحقيه، هو دعم السلع التموينية والذى وصل إلى 89 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة والمنتفع الأكبر بهذا الدعم هو المواطن البسيط الذى يحتاج لهذا الدعم، مؤكدا على أن الابقاء على الدعم العينى يعد أفضل الحلول لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، وذلك حتى تستطيع الدولة السيطرة على أسعار السلع ومحاربة جشع التجار والمستوردين، بالإضافة إلى أن هذا الفارق بين الدعم يساهم أيضا فى تحسين عدد من الخدمات مثل التأمين الصحى وشبكات الطرق وتحسين المعاشات وغيرها.


الدعم

اخبار اقتصاد

الموازنة العامة

رفع الدعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسئلة ضرورية في ملف الدعم .. توجيه أموال الموازنة لتحترق بسيارات الأغنياء أفضل أم زيادة مخصصات التعليم والصحة والسلع والخبز ..برنامج الإصلاح تعامل مع خلل عجز الموازنة .. والدولة انحازت إلى الفئات الأكثر احتياجا

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:24 م

وكيل "خطة البرلمان": الموازنة الجديدة لم تمس فئات محدودى الدخل

الإثنين، 01 يوليه 2019 03:30 ص

ثلاث سنوات من الإنجاز.. الإصلاح الاقتصادى يعالج أخطاء 72 سنة.. خطة هيكلة الاقتصاد وترشيد الدعم تعيد ضبط الموازنة العامة .. وتعزز قدرة الدولة على مساندة الفقراء والفئات الأولى بالرعاية .. وتحقيق التنمية

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:00 ص

قطار الاصلاح فى محطته الأخيرة.. ترشيد الدعم يمنح الفقراء 149 مليار جنيه.. الدولة تنتهى من أكبر خطة شاملة لضبط الموازنة وإصلاح التشوهات المالية وتقليص الفارق بين الإيرادات والمصروفات ..وتشديد الرقابةعلى الإنفاق

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:00 ص

الرئيس السيسى يصدق على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 2019 -2020

الأحد، 30 يونيو 2019 06:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 مكاسب حققها الفراعنة بعد ثنائية أوغندا.. مصر تحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات.. الشناوي يسطر التاريخ .. المحمدي إضافة جديدة في الهجوم.. استمرار اللعب على استاد القاهرة.. والحفاظ على سلسلة اللاهزيمة

5 مكاسب حققها الفراعنة بعد ثنائية أوغندا.. مصر تحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات.. الشناوي يسطر التاريخ .. المحمدي إضافة جديدة في الهجوم.. استمرار اللعب على استاد القاهرة.. والحفاظ على سلسلة اللاهزيمة

جدو ساخرا: دكة الجزائر أقوى من بعض المنتخبات المشاركة فى الكان

جدو ساخرا: دكة الجزائر أقوى من بعض المنتخبات المشاركة فى الكان

خطة حكومية للنهوض بقطاع الآثار أمام "البرلمان" خلال العام الجديد.. افتتاح متحف العاصمة 2019.. والانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة بالمتحف الكبير وتزيده بـ7 آلاف قطعة أثرية.. وطبع 22 مليون تذكرة للمناطق السياحية

خطة حكومية للنهوض بقطاع الآثار أمام "البرلمان" خلال العام الجديد.. افتتاح متحف العاصمة 2019.. والانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة بالمتحف الكبير وتزيده بـ7 آلاف قطعة أثرية.. وطبع 22 مليون تذكرة للمناطق السياحية

10 دول تتمتع بسرعات إنترنت لن تصدقها.. الولايات المتحدة فى المركز الأخير

10 دول تتمتع بسرعات إنترنت لن تصدقها.. الولايات المتحدة فى المركز الأخير

رياض محرز لـ" تايم سبورت": نبحث عن صناعة التاريخ.. والفراعنة منافس قوى

رياض محرز لـ" تايم سبورت": نبحث عن صناعة التاريخ.. والفراعنة منافس قوى

جنش: الزمالك اطمأن عليا بـ"الواتس آب".. وأحمد ناجى لا يسأل عن إصابتى

جنش: الزمالك اطمأن عليا بـ"الواتس آب".. وأحمد ناجى لا يسأل عن إصابتى

ارتفاع عدد المتهمين فى "خلية الأمل" لـ 18 متهماً بينهم 13 محبوسا.. النيابة تواصل التحقيقات وتنتدب لجان فنية لتفريغ " هواتف ومحتويات أجهزة اللاب توب " الخاصة بالمتهمين .. وتحدد 7 يوليو لنظر تجديد الحبس

ارتفاع عدد المتهمين فى "خلية الأمل" لـ 18 متهماً بينهم 13 محبوسا.. النيابة تواصل التحقيقات وتنتدب لجان فنية لتفريغ " هواتف ومحتويات أجهزة اللاب توب " الخاصة بالمتهمين .. وتحدد 7 يوليو لنظر تجديد الحبس

التحالف العربى: هجوم إرهابى لمليشيا الحوثى يستهدف مطار أبها الدولى بالسعودية

التحالف العربى: هجوم إرهابى لمليشيا الحوثى يستهدف مطار أبها الدولى بالسعودية

مصدر مقرب من طارق حامد يكشف حقيقة تلقيه عرضاً فرنسياً

مصدر مقرب من طارق حامد يكشف حقيقة تلقيه عرضاً فرنسياً

فيديو.. طه إسماعيل VS الحاجى ضيوف.. صلاح أفضل أم مانى ؟

فيديو.. طه إسماعيل VS الحاجى ضيوف.. صلاح أفضل أم مانى ؟

المعارضة القطرية تستعد لكشف " تظيم الحمدين" أمام العالم .. جولات أوربية لفضح انتهاكات "تميم"..وعضو فى الأسرة الحاكمة يتوعد بمحاكمة " أمير الإرهاب " دوليا .." تقرير " : 80 % من عائلة الأمير غير راضية عنه

المعارضة القطرية تستعد لكشف " تظيم الحمدين" أمام العالم .. جولات أوربية لفضح انتهاكات "تميم"..وعضو فى الأسرة الحاكمة يتوعد بمحاكمة " أمير الإرهاب " دوليا .." تقرير " : 80 % من عائلة الأمير غير راضية عنه

زيادة إنتاج القطاع السياحى لـ279 مليار جنيه فى خطة 2019/2020

زيادة إنتاج القطاع السياحى لـ279 مليار جنيه فى خطة 2019/2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة