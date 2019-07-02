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خبير اقتصادى: الشريحة الأخيرة ببرنامج الإصلاح تساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:47 ص
خبير اقتصادى: الشريحة الأخيرة ببرنامج الإصلاح تساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية الدكتور مصطفى بدرة
كتب أحمد حمادة

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قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى، إن الدولة تسير على خطى متوازنة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى الذى بدأ منذ 5 أعوام، ونجحت فى تحقيق أهدافه خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن توجه الدولة لرفع الدعم عن مواد الطاقة بشكل تدريجى ساهم فى خفض حجم الإنفاق لدى الدولة، موضحا أنه عقب 2011 تعرضت الدولة لخسارة الكثير من مواردها، وهو ما دفعها للبحث عن مصادر جديدة لتقليل العجز فى الموازنة ومنها رفع الدعم عن عدد من السلع وفرض الضرائب.

وأضاف بدرة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن سياسات الدولة الاقتصادية ووضع برنامج إصلاح تحت مظلة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى يساعد على جذب استثمارات أجنبية إلى مصر، وذلك نظرا لأن أى استثمارات تأتى وفق دراسات وأبحاث متعددة للسوق والاعتماد على الضمانات الكافية والاستقرار المطلوب للحفاظ على حقوق المستثمر، وهو ما يوفره البنك الدولى وصندوق النقد، حيث إن الاستقرار الاقتصادى والبرنامج الذى تنفذه الدولة يشجع المستثمر الأجنبى على دخول السوق المصرى.

 

 


الدعم

الاصلاح الاقتصادى

اخبار اقتصاد

سياسات الدعم

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