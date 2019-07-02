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حملة أمنية لإعادة الانضباط وإزالة الإشغالات بمدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:08 ص
حملة أمنية لإعادة الانضباط وإزالة الإشغالات بمدينة 6 أكتوبر إزالة إشغالات-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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واصلت مديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية، لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة، والباعة الجائلين، نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين. 
 
وأسفرت حملة استهدفت مدينة 6 أكتوبر، عن تحرير وإزالة 89 مخالفة تعدي وإشغال طريق، خاصة بالكافتريات والمقاهي والباعة الجائلين، كما أسفرت الحملة التي شارك بها ضباط مرور الجيزة، عن تحرير 226 مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

حملة أمنية

حملة امنية بأكتوبر

إزالة الإشغالات بأكتوبر

حملة مرورية بأكتوبر

أمن الجيزة

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