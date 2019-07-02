حملات أمنية ومرورية وتموينية فى المحافظات لضبط الخارجين عن القانون

المحافظات - رباب الجالى - وائل محمد - محمد فتحى

تمكنت أجهزة الأمن بقنا من شن حملة أمنية مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية بقصد الدفاع، وذلك بعدد من مراكز قطاع ابشكال والجنوب فى إطار جهود أجهزة الأمن للقضاء على ظاهرة حمل السلاح بالمحافظة.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا يفيد شن حملات أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية استهدفت مراكز دشنا وابوتشت وفرشوط ونجع حمادى أسفرت عن ضبط 7 أشخاص بحوزتهم 3 بندقية إلى و1 بندقية خرطوش وعدد 4 فرد روسى وخرطوش بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

وفى سياق آخر، بمحافظة المنوفية، شن قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قرى ومدن المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارة المحلية بالمحافظة خلال شهر يونية 2019 والتى أسفرت عن تحرير 1520 محضر إشغال طريق و1809 حالات ضبط و6014 إزالة فورية للإشغالات و265إلقاء مخلفات على جانبى الطريق بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة.

وفى نفس الإطار قامت إدارة المرور والوحدات التابعة لها بعمل حملة مكبرة لضبط الحالة المرورية فى كافة أرجاء المحافظة وأسفرذلك عن تحرير15672 مخالفة مرورية تنوعت ما بين 2399انتظار خاطئ و873 قيادة بدون رخصة و45مخالفات سير عكس الاتجاه و696 سير بدون رخصة تيسير و43 سير بدون لوحات،كما تم سحب 726 دراجة نارية وحجز 35 مخالفات للدراجات النارية بالإضافة إلى 10855 مخالفات متنوعة كما رصدت حملة الرادار 277 حالة تجاوزت السرعة المسموح بها قانونيًا.

يأتى هذا فى إطار توجيهات اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

وفى نفس السياق، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 7 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 1004 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1049 حكم فى مجال تنفيذ الأحكام، فى حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، من ضبط 90 قضية تموينية متنوعة، وقضية اتجار بالمخدرات، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية حيازة سلاح نارى، ومراقب هارب، و9 قضايا متنوعة فى مجال قضايا المسطحات، وتنفيذ 414 قرارا وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.

وفى إطار مختلف، تمكنت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة نقل، محملة طن و500 كجم فول سودانى مقشر مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية، فى حملة أمنية مكبرة، بمركز الفيوم.



تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن رجال القسم من ضبط السيارة رقم 1934 م س، قيادة "م.س" (21 سنة-سائق)، ومقيم بمحافظة الجيزة، محملة طن و500 كجم فول سودانى مقشر مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية، فى حملة مكبرة بمركز الفيوم.





حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 17383 لسنة 2019م جنح مركز الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.