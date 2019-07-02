حماية المستهلك بالأقصر تعيد حق مواطن إشترى ثلاجة بها عطل

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أن جهاز حماية المستهلك يواصل عمله في حماية المواطنين والتصدي لحالات الغش التجاري، حيث تم رد مبلغ 3500 جنية لمواطن إشتري ثلاجة بها عطل، وإستبدال تكييف لوجود عطل فيه، موضحاً أن حماية المستهلك بالأقصر تسعى للتصدي لحالات الغش التجاري بكل حزم.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم رد مبلغ 3500 جنية لمواطن بعد شكوي أفاد فيها بأنه إشتري ثلاجة من إحدي الشركات الكبري بتاريخ 5 يناير 2019، وفي 27 مايو الماضي ظهر بها عطل، ولكون الشكوي تتعلق بالمواطنين محدودي الدخل أمر علي الفور بإنهاء شكوي المواطن وعدم مغادرته مكتب حماية المستهلك إلا بعد إنهاء شكواه وأخذ حقه، وبالفعل نجحت حماية المستهلك بإلزام الشركة برد مبلغ ثلاثة آلاف ومائة وخمسون جنيهاً مصري تسلمها الشاكي ثمن شراء الثلاجة.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه تم أيضاً إستبدال تكيف قوة واحد ونصف حصان نوع "سبيلت" بآخر جديد من نفس القوه والنوع والماركة، ومراعاة للظروف الاقتصادية تم إعفاء أحد المواطن من دفع مبلغ 1200 جنيه مصري وذلك تكلفة صيانة ثلاجة خارج الضمان، قائلاً: "شعارنا دائماً حق المستهلك واجب علينا"، وقد باشر تحقيق الشكاوي عادل عامر تحت إشراف محمد سعد زغلول من جهاز حماية المستهلك بالأقصر.