حل وتصفية نادى التطبيقيين بالغربية لعدم استيفاء مقومات الإشهار

الغربية – عادل ضرة

قرر أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، حل وتصفية نادى التطبيقيين بالغربية، لعدم استيفائه مقومات الإشهار، وعدم وجود مساحة كلية للنادى تزيد عن 1500م2.

كانت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالغربية، برئاسة الدكتور أيمن عقبة وكيل المديرية للرياضة، ضمت ماجد دانيال، وأحمد عبد المنعم نجم، وإيمان محمد جلال، وسامى شاهين، وعبد الحافظ سعد حافظ، والسيد عبد الفتاح، لتنفيذ قرار محافظ الغربية رقم 920 لسنة 2015 بحل وتصفية الأندية التي لم تستوفي مقومات الإشهار بتاريخ 29سبتمبر 2015.

وطبقا لنص المادة 10 من قرار وزير الشباب والرياضة، رقم 671 لسنة 2017، والتي تنص على "فى جميع الحالات لا تقل المساحة الكلية عن 1500م2".

كانت إدارة الهيئات، قد أعدت مذكرة بشأن النادى، بحل وتصفيه نادى التطبيقيين بالغربية، وتم إصدار القرار رقم 860 لسنة 2019 بتاريخ 2 يوليو 2019 الجارى.