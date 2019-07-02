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حكومة اليمن: مستمرون فى صرف رواتب موظفى الدولة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:48 م
حكومة اليمن: مستمرون فى صرف رواتب موظفى الدولة الدكتور معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمنى
إيمان حنا

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أكد الدكتور معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمنى، أن الحكومة مستمرة بصرف مرتبات موظفي الدولة كإحدى المسؤوليات الوطنية الأساسية للحكومة أمام مواطنيها اليمنيين، بما فى ذلك جميع موظفى الحديدة، رغم استمرار المليشيات الحوثية فى الإستيلاء على الكثير من العائدات المالية فى المحافظة واستخدامها فى تمويل الحرب بشكل يخالف بنود اتفاق ستوكهولم، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

وكرر معين مطالبة الحكومة للأمم المتحدة والمجتمع الدولى بتقديم المساعدة وإيجاد الحلول لخزان صافر العائم المتآكل، والذى قد يتسبب بكارثة بيئية فى البحر الأحمر جراء الترسب النفطى المحتمل، ما سيؤثر على اليمن والإقليم كاملاً، لافتا إلى أن الحكومة ومنذ مدة طويلة قدمت كل التسهيلات للأمم المتحدة فى هذا الشأن ليتم وضع حل ناجع لهذه القضية.

كما طالب المجتمع الدولى والمنظمات الأممية بفضح انتهاكات الحوثيين، وإعلان موقفا واضحا منها دون مواربة .

 


حكومة اليمن

اليمن

ازمات اليمن

معين عبدالملك

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