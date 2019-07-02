حديد عز: ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 97% لتصل إلى 369 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة حديد عز، عن ملخص نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس لعام 2019، وبلغت حجم المبيعات 2 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة زيادة 4%، ووصل صافى الخسائر إلى 369 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2019 مقابل 187 مليون جنيه خلال الربع المماثل من عام 2018 بنسبة زيادة 97%.

وفى سياق متصل وافقت إدارة البورصة، على إعادة التعامل على سهمى حديد عز وعز الدخيلة للصلب، وذلك بعد تعهدها بموافاتها بالقوائم المالية المستقلة للشركتين، بنهاية يوم الخميس المقبل، وكذلك المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمعة يوم الاثنين المقبل، متعهدة بتحمل الشركة الالتزامات المالية التى تفرضها لجنة القيد حال عدم التزامها.

وبررت الشركتان، أسباب التأخير إلى تعدد الإجازات الرسمية والمناسبات الدينية خلال الفترة، وهى أسباب طارئة، وتعهدت بعدم تكرار ذلك حرصاً على عدم الإضرار بمصالح المساهمين واستمرار التعامل على سهم الشركة.