سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

حديد عز: ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 97% لتصل إلى 369 مليون جنيه

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:23 م
حديد عز: ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 97% لتصل إلى 369 مليون جنيه حديد
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة حديد عز، عن ملخص نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 مارس لعام 2019، وبلغت حجم المبيعات 2 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة زيادة 4%، ووصل صافى الخسائر إلى 369 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2019 مقابل 187 مليون جنيه خلال الربع المماثل من عام 2018 بنسبة زيادة 97%.
 
وفى سياق متصل وافقت إدارة البورصة، على إعادة التعامل على سهمى حديد عز وعز الدخيلة للصلب، وذلك بعد تعهدها بموافاتها بالقوائم المالية المستقلة للشركتين، بنهاية يوم الخميس المقبل، وكذلك المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمعة يوم الاثنين المقبل، متعهدة بتحمل الشركة الالتزامات المالية التى تفرضها لجنة القيد حال عدم التزامها.
 
وبررت الشركتان، أسباب التأخير إلى تعدد الإجازات الرسمية والمناسبات الدينية خلال الفترة، وهى أسباب طارئة، وتعهدت بعدم تكرار ذلك حرصاً على عدم الإضرار بمصالح المساهمين واستمرار التعامل على سهم الشركة.
 

حديد عز

اخبار البورصة

خسائر حديد عز

بورصة

حديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة