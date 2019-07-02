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حبس نقاش بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية فى الزيتون 4 أيام

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:02 م
حبس نقاش بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية فى الزيتون 4 أيام متهم- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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 أمرت نيابة الزيتون، بحبس نقاش 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مشغولات ذهبية، مسروقة من شقة سكنية فى الزيتون، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث عن النشاط الإجرامى للمتهم.
 
البداية كانت بضبط نقاش وبحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن (سلسلة، 4 دلايات) أثناء قيامه بعرضها للبيع بثمن بخس بمنطقة الصاغة، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية - مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) بإسلوب "المغافلة" حال قيامه بأعمال نقاشة بمسكنها.
 
وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وقررت بأنها لم تكن قد اكتشفت واقعة السرقة بعد، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

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