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حبس متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه بمدينة بدر 4 أيام

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:32 ص
حبس متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه بمدينة بدر 4 أيام محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه بمدينة بدر، 4أيام علي ذمة التحقيقات.
 
 وكشفت التحريات أن المتهمين هم "أحمد. ع"، و"وائل.س"، عاطلين، واعترفا المتهمين أمام النيابة بارتكابهم  وقائع سرقة المواطنين بالإكراه بمدينة بدر.
 
كانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة بدر، تفيد بقيام عاطلين بسرقة المواطنين بالإكراه، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من ضبط المتهمين، وتبين بأنهم عاطلين مقيمين بدائرة القسم وبحوزتهم "2سلاح أبيض"، وأرشدوا عن مكان بعض المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
 

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