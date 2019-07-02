حبس عامل 4 أيام لتعذيبه شقيقه الأصغر واحتجازه داخل منزله بالبحيرة

البحيرة ناصر جودة

قررت نيابة مركز كوم حمادة بالبحيرة برئاسة المستشار رشيد حتحوت وكيل النائب العام وبإشراف المستشار أشرف ربيع المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه باحتجاز شقيقه الأصغر وتعذيبه لعدة سنوات.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين قيام " ال.ع.س"عامل مقيم بمركز بدر بتعذيب " أ.ع.س" شقيقه الأصغر لعدة سنوات وتعذيبه داخل منزله تحت زعم تأديبه لإثارته المشاكل مع أهالى قريته.