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حبس شقيقين 4 أيام لاتهامهما بذبح ابن عمهما بسبب خلافات ثأرية بسوهاج

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:26 م
حبس شقيقين 4 أيام لاتهامهما بذبح ابن عمهما بسبب خلافات ثأرية بسوهاج حبس
سوهاج – عمرو خلف

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أمرت نيابة طهطا، تحت إشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، بحبس "عمر.ز" جزار، وشقيقه "معتز" جزار، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالتعدى على المجنى عليه "عمر.ع" مدير مصلحة الشهر العقارى وابن عم المتهمين، بـ"سنجة" كانا يخفياها المتهمين داخل بعض أوراق الجرائد، بسبب خلافات ثأرية بين الطرفين .
 
كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بقيام شقيقين جزارين بالتعدى على ابن عمهما، الذى يعمل مدير مصلحة الشهر العقارى، نتج عنه إصابته بإصابات بالغة وتوفى متأثرا بإصابته.
 
وبالفحص، كشفت التحريات، أنه أثناء قيام المجنى عليه، بالتجول فى شارع السجل المدنى القديم خلف مدرسة الصنايع بنات، قام المتهمين بالتعدى عليه باستخدام سنجة كانا يخفياها داخل بعض أوراق الجرائد، وانهالا عليه بالضرب، نتج عن ذلك إصابة المجنى عليه بجرح ذبحى بالرقبة وقطع بالأعصاب، والفك والوجه وقطع بالشرايين الخارجية للرقبة.
 
وتم إجراء عمليات إسعاف عاجلة له، بمستشفى طهطا العام، وإيقاف النزيف قبل نقله إلى المستشفى الجامعى، لاستكمال العلاج بقسم الأوعية الدموية، إلا أنه توفى داخل المستشفى الجامعى متأثر بإصابته.
 
وتم القبض على المتهمين، وضبط السلاح المستخدم فى الحادث، وبعرضهما على النيابة اعترفا بالواقعة، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق .
 

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