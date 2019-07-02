حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقطامية 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة السيارات بمنطقة القطامية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت التحريات، أن المتهمين هم "محمد. م"، و "ربيع.ع"، و"منصور .م"، عاطلين، واعترف المتهمين أمام النيابة بارتكابهم وقائع سرقة السيارات، بأسلوب المفتاح المصطنع أو كسر الزجاج بمنطقة القطامية، وتمكنوا من سرقة سيارة واحدة وأرشدوا عن مكانها.

كانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة القطامية، يفيد بسرقة سيارة خاصة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، أثناء محاولتهم سرقة سيارة أخرى، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.