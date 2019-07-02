جهاز المشروعات: سحب 320 كراسة شروط لتخصيص المصانع الجديدة بالعاشر من رمضان

إسلام سعيد

كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة، أنه تم سحب 184 كراسة شروط من مقر الجهاز بالعاشر من رمضان وعدد 136 كراسة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية منذ فتح حجز المصانع الجديدة وعددها 256 وحدة، ليصبح إجمالى كراسات الشروط 320 كراسة.

وأضافت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن آخر موعد للتقدم لحجز الوحدات الصناعية الجديدة هو 11 يوليو المقبل، وبعدها يجرى عملية بحث ملفات المتقدمين والتأكد من ملائمتها للشروط الواردة بالكراسة.

وكشفت، إن الوحدات تصل مساحتها لـ 702 متر، منها 430 متر مساحة مغلقة، 270 متر مساحة مفتوحة، ومجهزة بكافة التجهيزات لبدء النشاط التصنيعى، وبها الكهرباء والغاز والمياة والصرف الصحى، مضيفة "أن جهاز المشروعات يسهل كافة الإجراءات على الشباب المتقدمين، وخلال أغسطس المقبل سيتم البدء فى عملية التسليم".