سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جهاز المشروعات: سحب 320 كراسة شروط لتخصيص المصانع الجديدة بالعاشر من رمضان

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:44 م
جهاز المشروعات: سحب 320 كراسة شروط لتخصيص المصانع الجديدة بالعاشر من رمضان نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة
إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة، أنه تم سحب 184 كراسة شروط من مقر الجهاز بالعاشر من رمضان وعدد 136 كراسة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية منذ فتح حجز المصانع الجديدة وعددها 256 وحدة، ليصبح إجمالى كراسات الشروط 320 كراسة.

وأضافت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن آخر موعد للتقدم لحجز الوحدات الصناعية الجديدة هو 11 يوليو المقبل، وبعدها يجرى عملية بحث ملفات المتقدمين والتأكد من ملائمتها للشروط الواردة بالكراسة.

وكشفت، إن الوحدات تصل مساحتها لـ 702 متر، منها 430 متر مساحة مغلقة، 270 متر مساحة مفتوحة، ومجهزة بكافة التجهيزات لبدء النشاط التصنيعى، وبها الكهرباء والغاز والمياة والصرف الصحى، مضيفة "أن جهاز المشروعات يسهل كافة الإجراءات على الشباب المتقدمين، وخلال أغسطس المقبل سيتم البدء فى عملية التسليم".

 

 

 

 


نيفين جامع

المشروعات الصغيرة

المصانع الجديدة

تمويل المشروعات الصغيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة تستهدف توقيع اتفاقيات بـ14 مليار دولار لتمويل مشروعات التنمية بـ2020

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:30 ص

نائب يطالب بإنشاء هيئة "كفاءة الإنفاق" لمتابعة تمويل مشروعات الدولة

الأحد، 30 يونيو 2019 02:00 ص

وزير المالية: جاهزون لتمويل مشروع التأمين الصحة الشامل

السبت، 22 يونيو 2019 05:30 م

البنك المركزى: 140 مليار جنيه حجم تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة منذ 2016

الخميس، 20 يونيو 2019 04:17 م

جهاز تنمية المشروعات يمول مشروعات صغيرة بمركز بلاط بـ 4 ملايين جنيه

الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة