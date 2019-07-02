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جامعة سوهاج: نحرص على استضافة كبار الاستشاريين لتطوير الخدمات الصحية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:24 م
جامعة سوهاج: نحرص على استضافة كبار الاستشاريين لتطوير الخدمات الصحية جانب من تقديم الخدمة الصحية بجامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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قال الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، إن قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب البشرى، يحرص على استضافة كبار الاستشاريين العالميين فى كل التخصصات الطبية، بهدف تطوير الخدمات الصحية، والاطلاع على ما هو جديد وتدريب الأطباء والطاقم الطبى على أحدث المستجدات الطبية العالمية.
 
ومن جانبه، قال الدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب البشري، إن خبيرًا عالميًا سوف يقوم بإجراء جراحات أمراض وأورام الرئة والقفص الصدرى والحجاب الحاجز بالمنظار الجراحى بالمجان، وذلك بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية لمدة 7 أيام .
 
فيما أوضح الدكتور أيمن عبد الغفار، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أن الخبير العالمى قام فى اليوم الأول بمناظرة دقيقة لأكثر من 25 حالة مرضية من محافظات سوهاج وقنا والبحر الأحمر، وتم أيضاً مناقشة الحالات مع أطباء القسم.
 
وأضاف "عبد الغفار" أنه سيتم البدء فى إجراء العمليات الجراحية بإستخدام منظار الصدر الجراحى يوميًا، بدءًا من صباح اليوم بمقر قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعى.
 

 


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