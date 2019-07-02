جامعة الفيوم تكذب الشائعات : لا صحة لمشاركة أية أحزاب بقوافلنا الطبية

الفيوم رباب الجالي

أصدرت جامعة الفيوم بيانا نفت فيه صحة مشاركة أى أحزاب سياسية فى القافلة الطبية التى نظمتها الجامعة بقرية دسيا.

وقال الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية.

وصرح عبد الحفيظ أن القافلة الطبية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تأكيد دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال فترة الصيف وخطاب وزراة التعليم العالي في هذا الشأن باختيار المناطق أو القرى للعمل على تطويرها خلال مدة زمنية محددة،موضحًا أن الاختيار وقع على قرية دسيا حيث تشمل خطة تطويرها تنفيذ عددًا من الأنشطة بها خلال شهري يوليو وأغسطس 2019 تضم قوافل طبية وزراعية وبيطرية ودورات تدريبية وحملات توعوية وأنشطة بيئية بالإضافة إلى ورش عمل للتعريف بقضايا المرأة.

يذكر أن القافلة تتم بمشاركة كليات جامعة الفيوم والمراكز ذات الطابع الخاص وبالتعاون مع جمعية الفيوم لتنمية الزراعات العضوية وفرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار وفرع جهاز شئون البيئة بالفيوم وكذلك مديريتي الصحة والتربية والتعليم والوحدة المحلية لقرية دسيا بمحافظة الفيوم.

وتشمل القافلة الطبية 7 تخصصات مختلفة تضم الأطفال والرمد والعظام والجلدية والصدرية والأنف والأذن والباطنة.

وقامت القافلة بإجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية اللازمة لعدد 957 حالة منها 260 أطفال و137 جلدية و127 باطنة و160حالة عظام و123 أنف وأذن و65 صدرية و85 حالة رمد.

وقد قام الفريق المشارك من كلية التمريض بعمل حملة توعية وقياس الضغط والسكر لعدد من الحالات من أهل القرية .