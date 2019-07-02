تنفيذ 8022 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 249 محكوما عليهم، و17حكما جنائيا خلال حملة أمنية بمدن المحافظة، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 249 محكوما عليهم بإجمالى 8022 أحكام منفذة " 869حكمًا جزئيًا و231حكمًا مستأنف"، وتحصيل6703غرامات ، وتحرير202مخالفة.
كما تم ضبط 191 مخالفة مرافق، وهم 30 اشغال طريق – 28 بائع متجول – 72 ازاله فوريه – 12 تلوث بيئى– 21 نظافه عامه - 9 وصلات كهربائيه– 6 ازاله إعلانات مخالفه – 5 فرش شاى.
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