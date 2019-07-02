تنفيذ 8022 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالقليوبية

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى، بضبط 249 محكوما عليهم بإجمالى 8022 أحكام منفذة " 869حكمًا جزئيًا و231حكمًا مستأنف"، وتحصيل6703غرامات ، وتحرير202مخالفة.

كما تم ضبط 191 مخالفة مرافق، وهم 30 اشغال طريق – 28 بائع متجول – 72 ازاله فوريه – 12 تلوث بيئى– 21 نظافه عامه - 9 وصلات كهربائيه– 6 ازاله إعلانات مخالفه – 5 فرش شاى.