تكريم 70 عالم وباحث خلال الاحتفال بعيد العلم الحادى عشر بجامعة المنصورة (صور)

الدقهلية شريف الديب _ سارة الباز

كرمت جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء، 70 من العلماء والباحثين والحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية خلال الاحتفال بعيد العلم الحادي عشر، الذى أقيم بقاعة المؤتمرات بالإدارة العامة بالجامعة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

بحضور كل من الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية ، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور أحمد بيومى شهاب الدين رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور فرحة الشناوى مدير مركز جامعة المنصورة للخلايا الجذعية من الحبل السرى ، ونائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية و التعليم والتعليم الفنى السابق، ونائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون التعليم والطلاب ،الدكتورة ماجدة نصر عضو مجلس النواب ونائب رئيس الجامعة الأسبق للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور ريموندا عساف نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و عمداء كليات الجامعة ووكلائها وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعاونيهم و أسامة موسى أمين الجامعة و أمناء الجامعة المساعدين .

وتم خلال هذا الحفل تكريم كل من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتفوق العلمى والتشجيعية، وشخصية العام الممثلة فى فريق المنصوراصوراس البحثى بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية ، أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية وللإبداع العلمى والتفوق العلمى ، الحاصلين على أحسن الرسائل لدرجتى الماجستير والدكتوراه ، أعضاء هيئة التدريس الذين لهم أبحاث منشورة فى مجلة nature والذين لهم أعلى معدل للمرجعية والاستشهاد وأصحاب أعلى عدد أبحاث منشورة والحاصلين على براءات الاختراع والحاصلين على دكتوراه العلوم dsc و صاحب أفضل بحث لشباب الأربعين تحت سن الأربعين و صاحب افضل بحث فى مجال العلوم الاجتماعية.

وأعرب الدكتور هشام سلام مدير مركز جامعة المنصورة للحفاريات الفقارية عن سعادته باختيار فريق المنصوراصوراس البحثى كشخصية العام خلال هذا العام مشيرا إلى أن هذا الاكتشاف نتاج عمل جماعى من فريق بحثى مصرى بالكامل لأول مرة توصل لاكتشاف ديناصور كان يعيش فى مصر قبل ٧٥ مليون سنة .

وأضاف سلام أن فكرة إنشاء مركز جامعة المنصورة للحفاريات الفقارية راودته منذ عودته من بعثة خارجية عام 2010 م ورغم ضعف الإمكانيات تكاتف الجميع حتى تكون فريق بحثى للحفاريات الفقارية عمل لأيام عديدة فى صحارى مصر للتوصل لاكتشافات تسهم فى رفع مكانة الجامعة وخدمة المجتمع حيث بدأ الفريق منذ عام 2014 بالقيام برحلات بحثية للصحراء من أجل استكشاف ديناصورا عاش فى مصر منذ 75 مليون عاما كأول ديناصور يكتشف فى أفريقيا فى العصر الحديث حيث مثل أعضاء هذا الفريق الجامعة فى مؤتمرات الحفاريات الفقارية بالخارج ونالوا استحسان الحضور هناك.

أشار الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث إلى أن جامعة المنصورة شهدت فى الأونة الأخيرة نهضة تعليمية وبحثية كبرى جعلتها فى طليعة الجامعات المصرية والعربية ، ولهذا تحرص الجامعة على تكريم نخبة متنوعة من المتميزين علميا والمتفوقين فى مناحى الحياة الجامعية والبحثية حيث يعد ذلك التكريم نبراسا وقدوة لأجيال قادمة وليعلم الجميع أن نهضة البحث العلمى يخدم المجتمع المحلى ويحل مشكلاته.

ونوه سويلم بتمويل الجامعة خلال العام الماضى 15 مشروع بحثى بمبلغ 2،5 مليون جنيه وأن عدد الابحاث المنشورة دوليا من خلال السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بلغ 529 بحثا .

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة تخطو خطوات غير مسبوقة في البحث العلمى والنشر الدولى ظهر جليا في تقدم الجامعة مكانة متقدمة في التصنيفات العالمية تفخر دائما بما حققه علمائها وباحثيها من انجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية .

مشيرا أن الجامعة لديها كنوز أغلى من الذهب وهى عقول ابنائها العلماء والباحثين منوها لأهمية هذا الحفل تكمن فى إعلاء قيمة العلم والبحث العلمى من خلال تكريم علماء ساهموا فى رفع مكانة الجامعة عالميا وتحدوا المعوقات وبذلوا اقصى جهد من أجل التوصل لحلول لمشكلات المجتمع.

واشاد عبد الباسط بحصول 8 من أعضاء هيئة التدريس من جامعة المنصورة على جوائز من أكاديمية البحث العلمى بالتساوى مع جامعة القاهرة في عدد اعضاء هيئة التدريس الفائزين بهذه الجوائز رغم فارق الإمكانيات بين الجامعتين.

وهنأ الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو وأعرب عم سعادته بالتواجد فى مؤسسة عريقة مثل جامعة المنصورة التى تضيف الجديد كل عام ويتعاون أعضاء هيئة التدريس بها مع الاجهزة التنفيذية بالدقهلية باتباع الاساليب العلمية لحل مشكلات المجتمع مثل مشكلة العشوائيات فى السنبلاوين.

وطالب شاروبيم العلماء بالاستمرار فى عطائهم المميز لخدمة المجتمع ، كما طالب المجتمع المحلى ورجال الأعمال والقطاع الخاص بدعم المشروعات البحثية بجامعة المنصورة حيث دعم المجتمع المحلى المشروعات التنموية بمحافظة الدقهلية خلال العام الماضى بـ 211 مليون جنيه .