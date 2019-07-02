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تعليم شمال سيناء تعلن نسبة النجاح فى امتحانات الدبلومات الفنية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:34 م
تعليم شمال سيناء تعلن نسبة النجاح فى امتحانات الدبلومات الفنية ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، نسبة  نتائج امتحان دبلوم المدارس الفنية (الصناعي والزراعي والتجاري والفندقى) العام والمهني نظام الثلاث والخمس سنوات بشمال سيناء .

وأوضح بيان لتعليم شمال سيناء أنه كانت نسبة النجاح بالتعليم الصناعي بنوعياتها ( الثلاث والخمس سنوات والمهني) 87% حيث تقدم للإمتحان 2429 طالب وطالبة نجح منهم 2111 طالب وطالبة ورسب منهم 40 طالبا وطالبة ومن لهم حق دخول الدور الثاني 278 طالب وطالبة، ونسبة النجاح بالتعليم التجاري 75% حيث تقدم للإمتحان 1455 طالب وطالبة نجح منهم 1088 ورسب منهم 69 طالب ومن لهم حق دخول الدور الثاني 298 طالب وطالبة.

وذكر البيان، أن نسبة النجاح بالتعليم الزراعي 46% حيث تقدم للامتحان 555 طالبا وطالبة نجح منهم 254 طالبا وطالبة ورسب منهم 139 طالبا وطالبة ومن لهم حق دخول الدور الثاني 162 طالبا وطالبة ، نسبة النجاح بالتعليم الفندقي نظام الثلاث والخمس سنوات والمهني 59 % حيث تقدم للإمتحان 109 طالب وطالبة نجح منهم 64 طالب وطالبة ومن لهم حق دخول الدور الثاني 45 طالب وطالبة.


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