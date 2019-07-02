تعليم شمال سيناء تعلن نسبة النجاح فى امتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، نسبة نتائج امتحان دبلوم المدارس الفنية (الصناعي والزراعي والتجاري والفندقى) العام والمهني نظام الثلاث والخمس سنوات بشمال سيناء .
وأوضح بيان لتعليم شمال سيناء أنه كانت نسبة النجاح بالتعليم الصناعي بنوعياتها ( الثلاث والخمس سنوات والمهني) 87% حيث تقدم للإمتحان 2429 طالب وطالبة نجح منهم 2111 طالب وطالبة ورسب منهم 40 طالبا وطالبة ومن لهم حق دخول الدور الثاني 278 طالب وطالبة، ونسبة النجاح بالتعليم التجاري 75% حيث تقدم للإمتحان 1455 طالب وطالبة نجح منهم 1088 ورسب منهم 69 طالب ومن لهم حق دخول الدور الثاني 298 طالب وطالبة.
وذكر البيان، أن نسبة النجاح بالتعليم الزراعي 46% حيث تقدم للامتحان 555 طالبا وطالبة نجح منهم 254 طالبا وطالبة ورسب منهم 139 طالبا وطالبة ومن لهم حق دخول الدور الثاني 162 طالبا وطالبة ، نسبة النجاح بالتعليم الفندقي نظام الثلاث والخمس سنوات والمهني 59 % حيث تقدم للإمتحان 109 طالب وطالبة نجح منهم 64 طالب وطالبة ومن لهم حق دخول الدور الثاني 45 طالب وطالبة.
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