تعليم القليوبية: المشروع الرئاسي "المعلمون أولًا" يمثل أملًا كبيرًا لمصر

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عاطف سلامة وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن المشروع الرئاسي "المعلمون أولًا" الذى ينفذ بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل أملًا كبيرًا لمصر وللمستقبل التعليمي وله مردوده على المستوى الأكاديمي والمهنى والفكري للمعلمين والمستوى الطلابي والإداري من خلال استخدام أساليب التدريب المبتكرة والتي يتم استخدامها في المدارس المشاركة في المشروع، بهدف تخريج جيل جديد من المعلمين لديهم خبرات متميزة في إيصال المواد الدراسية وتحليلها بطريقة علمية مبتكرة.

وأشار "سلامة"، إلى أن هناك دعما تامًا من قبل وزارة التربية والتعليم وتنسيق كامل بين الوزارة ومديرية التعليم بالقليوبية لإنجاح المشروع، الذي يهدف لرفع مستوى التعليم في مصر وأن تكون المخرجات التعليمية متناسبة مع سوق العمل العالمي وتحسين الجودة التعليمية وإعلاء مكانة المعلمين في المجتمع وتخريج قوى عاملة ناجحة وعلى قدر عال من القدرة على تحقيق النمو الاقتصادي للدولة.

وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن المعلمين المتدربين في المشروع الرئاسي يمثلون نواة رائعة لتطوير التعليم، حيث يتم تدريبهم على أحدث وسائل التعلم ويتم تطبيق المشروع داخل الفصول وليس خارجها وفق أساليب تقويم مستمرة.

واستعرض "سلامة" وفريق عمل المعلمون أولا تفاصيل المشروع، والذي يتضمن عددًا من المحاور منها برامج دور المدربين ودور المرشدين ودور الموجهين و مديرة المدارس ودور وزارة التعليم ودور المجتمع المصري.

وأوضح، أن هناك ركائز أساسية يقوم عليها المشروع بهدف نشر وتبادل الخبرات مع المعلمين وترسيخ الإصرار على التغيير ومد المعلمين في المدارس المستهدفة بالاستراتيجيات المتعلقة بالتغيير، وتعديل تلك الاستراتيجيات وفقًا لآليات العمل من أجل التغيير المستمر وترسيخ أساليب التواصل المختلفة.

وقال وكيل مديرية التربية والتعليم، إنه تم تحديد موعدا شهريا ثابتا للقاء أعضاء البرنامج، وتم اتخاذ عددا من القرارات بشأن اعداد قواعد بيانات لجميع المعلمين والموجهين ومديري المدارس والوكلاء ممن تم تدريبهم على البرنامج والعمل على نشر ثقافة البرنامج بجميع مدارس المحافظة، وعمل قواعد للتواصل بين المعلمين واعضاء فريق المديرية للتعامل مع أى فعاليات بشكل لحظى وتسجيل جميع المعلمين فى البرنامج فى البرنامج التمهيدى للمعلمين اولا حتى يتم الاستفادة من كافة البرامج المنفذة، مشددا على العمل بروح الفريق تحت شعار حلم واحد هدف واحد من أجل إثراء العملية التعلمية وخدمة الطلاب.