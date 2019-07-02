تعليمات مهمة للمتقدمات لاختبارات "التربية الرياضية بنات بالزقازيق".. تعرف عليها

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قالت الدكتورة إيناس سليم الطوخى، وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الزقازيق، إن الكلية أصدرت تعليمات هامة يجب على طالبات الثانوية العامة المتقدمات لاختبارات القدرات بالكلية للعام الجامعى 2019/ 2020 اتباعها .

وأضافت وكيل الكلية، أن التعليمات تتمثل فى التسجيل فى اختبارات القدرات خلال الفترة من السبت 6 يوليو وحتى السبت الموافق 20 يوليو 2019 وتحديد مواعيد أداء اختبارات القدرات للطلاب وتحديد مواعيد أداء اختبارات القدرات المتاحة لهم إلكترونيا عن طريق موقع تنسيق الجامعات الإلكترونى على شبكة الإنترنت http://www.tansik.egypt.gov.eg

وأوضحت وكيل الكلية، أنه لا يسمح للطالبات اللاتى لم تقمن بحجز موعد للقدرات بأداء الاختبارات حيث إنه سيتم تحديد موعد لاختبارات القدرات فى مختلف التخصصات وسيتم الإخطار عن المواعيد لاحقا، وعلى الطالبات الحضور إلى الكلية الساعة الثامنة صباحا بإيصال التسجيل ومبلغ 400 جنيه وعدد 3 صور من رقم الجلوس وصورة من بطاقة الرقم القومى أو صور شهادة الميلاد وقلم جاف و5 صور شخصية وبدلة تدريب أو تى شيرت وبنطلون بحضور لجنة القوام بتيشير كت وشورت.

وأكدت "سليم"، أن الاختبارات تتم على مدار 3 أيام متتالية وممنوع نهائيا تأجيل أى اختبار ليوم آخر وضرورة إلزام الطالبات بالتعليمات ، متمنية لهم التوفيق .