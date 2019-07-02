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تعرف علي قيمة دعم المواد البترولية خلال الثلاث سنوات الماضية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 10:46 ص
تعرف علي قيمة دعم المواد البترولية خلال الثلاث سنوات الماضية معامل بترول-أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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يمثل دعم المنتجات البترولية الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً، وتتوقف قيمة الدعم على 3 عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلى وفيما يلي قيمة دعم المنتجات البترولية خلال الثلاث سنوات الماضية:
 
 
1-بلغت قيمة دعم المنتجات البترولية خلال ال 9 أشهر الأولي من السنة المالية الحالية 2019-2018  60.1 مليار جنيه.
 
 
2- كما بلغت قيمة دعم المواد البترولية خلال العام المالي 2018-2017  نحو 120 مليار جنيه.
 
 
3-وبلغت قيمة دعم المواد البترولية خلال العام المالي 2017-2016 نحو  122.4مليار جنيه

المواد البترولية

دعم المواد البترولية

الموازنة العامة للدولة

الوقود

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