تعرف علي قيمة دعم المواد البترولية خلال الثلاث سنوات الماضية

كتبت - مروة الغول

يمثل دعم المنتجات البترولية الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً، وتتوقف قيمة الدعم على 3 عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم الاستهلاك المحلى وفيما يلي قيمة دعم المنتجات البترولية خلال الثلاث سنوات الماضية:

1-بلغت قيمة دعم المنتجات البترولية خلال ال 9 أشهر الأولي من السنة المالية الحالية 2019-2018 60.1 مليار جنيه.

2- كما بلغت قيمة دعم المواد البترولية خلال العام المالي 2018-2017 نحو 120 مليار جنيه.

3-وبلغت قيمة دعم المواد البترولية خلال العام المالي 2017-2016 نحو 122.4مليار جنيه