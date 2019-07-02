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الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:53 م
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تعرف على مواعيد وطرق اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة بنى سويف

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:10 م
تعرف على مواعيد وطرق اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليات جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف : هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة في السادس من يوليو وحتى 20 يوليو من عام 2019م، وذلك للالتحاق بكليات الجامعة التربية الرياضية بنين وبنات (بني سويف فقط)، الفنون التطبيقية (جميع محافظات الصعيد ومحافظة البحر الأحمر)، الإعلام (محافظات شمال الصعيد).
 
وأشار رئيس الجامعة إلى أن لن يتم قبول أي طالب بهذه الكليات إلا بعد إجراء هذه الاختبارات، ويمكن للطلاب التقدم عبر موقع التنسيق على الحكومة الإليكترونية، ويقوم الموقع بتحديد يوم الاختبار واسم الكلية والجامعة، على أن يسدد الطالب عن طريق فوري مبلغ 400 جنيه نظير هذه الاختبارات، مضيفا إلى أنه يمكن اختبار طلاب السنوات السابقة بالكلية وفق قواعد التوزيع الجغرافي، بعد الحصول على بيان حالة من الكلية المقيد بها الطالب.

بنى سويف

جامعة بنى سويف

اختبارالقدرات

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