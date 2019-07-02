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تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر على حكم سماع القرآن الكريم دون قراءته؟

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:00 ص
تعرف على رد لجنة الفتوى بالأزهر على حكم سماع القرآن الكريم دون قراءته؟ مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على

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ما حكم سماع القرآن الكريم دون قراءته ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أن سماع القرآن بنية التعبد والقربة يقع عبادة باتفاق العلماء وفضله عظيم، وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود أن يقرأ عليه، ولكن إذا كان سماع القرآن فضله عظيم، فهو لا يساوى فضل التلاوة باللسان لقول النبى صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها ".

 ومما ورد في فضل سماع القرآن الكريم قوله تعالي " إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ " وعن ابن مسعود قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأْ عَلَيَّ» قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي".


 


القران الكريم

الازهر الشريف

مجمع البحوث الاسلامية

لجنة الفتوى

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