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تعرف على أسعار البنزين فى عدد من الدول العربية.. بالأرقام

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:00 ص
تعرف على أسعار البنزين فى عدد من الدول العربية.. بالأرقام بنزين _ أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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بلغت متوسط أسعار البنزين عالميا 1.12 الدولار الأمريكى للتر، وذلك يوم 24 من شهر يونيو الجارى، ولكن توجد فروق ملحوظة ما بين الدول، فتكون الأسعار فى الدول الغنية مرتفعة بالمقارنة مع الدول الفقيرة، أما الدول المنتجة والمصدر للبترول فتكون الأسعار أقل منها بكثير.

 وتعتبر الولايات الأمريكية المتحدة حالة استثنائية حيث تتميز بالتقدم الاقتصادى المتفوق ولكن فى الوقت ذاته تكون أسعار البنزين فيها منخفضة.

تعود فروق أسعار البنزين فى الدول المختلفة إلى الدعم الحكومى للبنزين وحجم الضرائب، فيشترى جميع الدول فى العالم النفط بذات الأسعار ولكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدى إلى اختلاف أسعار التجزئة للبنزين. ولك وفقا لموقع global petrol prices، وكانت أسعار البنزين فى دول العالم كالتالى..

مصر 46. دولار

الكويت 35.دولار

السودان14. دولار

الجزائر 35.دولار

البحرين53.دولار

قطر 55. دولار

المملكة العربية السعودية 56.دولار

عمان 57. دولار

العراق 63. دولار

الإمارات العربية 66. دولار

لبنان 84. دولار

الأردن 1.42دولار

 

 


مصر

البنزين

الأسعار أسعار البنزين في الدول العربية

الجزائر

السعودية

الاردن

الولايات المتحدة

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