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الثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:27 م
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ترشيح رئيس وزراء بلجيكا لرئاسة المجلس الأوروبى ووزيرة دفاع ألمانيا للمفوضية الأوروبية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:37 م
ترشيح رئيس وزراء بلجيكا لرئاسة المجلس الأوروبى ووزيرة دفاع ألمانيا للمفوضية الأوروبية وزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورسولا فون دير لاين
أ ش أ

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صرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، بأن المجلس اتفق على القيادة المستقبلية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث تم ترشيح رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل لرئاسة المجلس، ووزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورسولا فون دير لاين رئيسا للمفوضية الأوروبية.
ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (سكاي نيوز) البريطانية، الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، دون ذكر المزيد من التفاصيل.


المفوضية الأوروبية

الاتحاد الأوروبى

المجلس الأوروبى

شارل ميشيل

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