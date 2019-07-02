ترشيح رئيس وزراء بلجيكا لرئاسة المجلس الأوروبى ووزيرة دفاع ألمانيا للمفوضية الأوروبية

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صرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، بأن المجلس اتفق على القيادة المستقبلية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث تم ترشيح رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل لرئاسة المجلس، ووزيرة الدفاع الألمانية السابقة أورسولا فون دير لاين رئيسا للمفوضية الأوروبية.

ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة (سكاي نيوز) البريطانية، الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، دون ذكر المزيد من التفاصيل.