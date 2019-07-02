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تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:32 م
تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% خاسراً عدد 18.43 نقطة ليغلق عند مستوى 8834.26 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.28% رابحاً 10.67 نقطة ليغلق عند مستوى 3813.52 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 119.6 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 78 شركة، فيما تراجعت 96 شركة. 
 
وتراجعت 6 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.70%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.38%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.29%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.24%.
 
وجاء سهم "الأبحاث والتسويق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.32%، ثم إليانز إس إف بنسبة 5.31%، ثم التأمين العربية بنسبة 4.73%، فيما تصدر سهم "الحكير" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.71% ثم رعاية بنسبة 2.56%، ثم كيان السعودية بنسبة 1.97%.
 

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