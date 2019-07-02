تدريب طلاب جامعة القاهرة على أعمال قطاعات وزارة التموين

كتب مدحت وهبة

بدأت وزارة التموين والتجارة، اليوم استكمال تنفيذ برنامح التدريب لطلاب كلية التجارة بجامعة القاهرة، فى إطار البرتوكول الموقع بين الوزارة والجامعة لتدريب الطلاب خلال الفترة الصيفية، لتنمية مهاراتهم على الأعمال التى تقوم بها جهات ديوان عام الوزارة ومديريات التموين والإدارات التموينية والمكاتب التموينية.

كان مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة بجامعة القاهرة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، قد وقع بروتوكولان للتعاون المشترك مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مجالات رفع كفاءة العاملين بالوزارة وتدريب طلاب كلية التجارة بوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الإجازة الصيفية.

ويتضمن البروتوكول الأول الموقع بين مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة بجامعة القاهرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، عقد دورات تدريبية للعاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية ومديريات التموين وإدارتها والمكاتب التموينية التابعة لها بكافة مناطق الجمهورية، بهدف رفع كفاءتهم وتعظيم دورهم فى خدمة المواطن والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال تدريبهم على مهارات التعامل مع طالبى الخدمة ومهارات تحليل وحل المشكلات والاتصال المباشر وتنمية مهاراتهم في التفكير الابتكارى والإبداعى لتطوير الخدمات المقدمة.

ويتضمن البروتوكول الثانى والذى تم توقيعه بين بين قطاع خدمة المجتمع بكلية التجارة بجامعة القاهرة ووزارة التموين تدريب 200 طالب من طلاب الكلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الفترة الصيفية لتنمية مهاراتهم على الأعمال التى تقوم بها جهات ديوان عام الوزارة ومديريات التموين والإدارات التموينية والمكاتب التموينية.