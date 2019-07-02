تحرير 909 مخالفة مرورية وفحص 41 شخص جنائى فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية،واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير 909مخالفة مرورية متنوعة .

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى ،برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10 مززاع دائرة مركز السادات ،وفحـص 41شخص كما تم فحص 17شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم،وفحص 22شخص وتبين وجود 3 عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.