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تحرير 56 مخالفة تموينية للمخابز بالشرقية .. أبرزها خبز غير مطابق للمواصفات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:41 م
تحرير 56 مخالفة تموينية للمخابز بالشرقية .. أبرزها خبز غير مطابق للمواصفات حملة تموينيه - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 56 مخالفة في مخابز البلدية مركزي منيا القمح و بلبيس،أبرزها عدم نظافة أدوات العجين وعدم تشغيل المخبز فى المواعيد الرسمية وخبز غير مطابق للمواصفات نقص الأوزان،ذلك من خلال حملة مكبرة شنتها للتفتيش المفاجئ عليها.
 
كانت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين برئاسة جمال زيدان مدير الإدارة ، قد شنت حملات تفتيشية على المخابز البلدية بمركزى بلبيس و منيا القمح و أسفرت عن تحرير 56 مخالفة تموينية ضد أصحاب المخابز المخالفين وبيانها وهي 26 مخالفة انتاج خبز ناقص الوزن، 12مخالفة انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية،1 نقص وزن و التوقف عن الإنتاج، 4 محاضر تشغيل المخبز في غير مواعيد العمل الرسمية، 9 محاضر لعدم نظافة ادوات العجين، 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل الخاصة  بالمخبز.
 
 

حمله تموينيه

الشرقية

محافظة الشرقية

عيش التموين

البطاقات التموينيه

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