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تحذير من موجة حارة تجتاح صربيا وبقية دول البلقان

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:35 م
تحذير من موجة حارة تجتاح صربيا وبقية دول البلقان درجات الحرارة ـ صورة أرشيفية
بلجراد (أ ش أ)

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حذرت السلطات فى صربيا وبقية دول البلقان من اجتياح موجة حارة للمنطقة، حيث يتحرك الطقس الحار الذى يعصف بأوروبا الغربية شرقًا.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اليوم إلى 39 درجة مئوية فى صربيا، فيما حث الأطباء المسنين على البقاء فى منازلهم وعدم التعرض لحرارة الشمس.

وتأتى الزيادة فى درجات الحرارة بعد أسابيع من العواصف الرعدية الشديدة غير المعتادة فى أجزاء من صربيا وبلغاريا ورومانيا والبوسنة وكرواتيا التى تسببت فى فيضانات ورطوبة شديدة.

 


صربيا

البلقان‎

دول البلقان

موجه حاره

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